Gemeenteraden willen Nederlandse vlag in de zaal

Dat SGP de vlaggendrager is - nationaal en lokaal, verbaast Couperus niks. ,,Ze waren lang zonderlingen van de biblebelt, maar tegenwoordig zijn ze politieke actoren van belang. Vol zelfvertrouwen gooien zij nu kwesties op. Respect voor het vaderland is er daar één van.’’ Zo zegt de SGP het zelf ook: ,,We hebben als fractie er al veel vaker over gesproken. Maar nu dachten we, laten we het proberen. Al waren we zelf ook een beetje verrast dat het lukte.’’ De SGP heeft lokale afdelingen geen opdracht gegeven de vlag aanhangig te maken in hun eigen gemeenten. ,,Absoluut niet. Ook over de navolging zijn we verrast.’’



Houten leverde misschien wel de vonk voor de vlaggen-revival. Een jaar geleden al kreeg SGP-raadslid Wouter van den Berg het voor elkaar dat zijn gemeente de Nederlandse vlag ging voeren. Niet in de raadszaal, maar daarbuiten, in de masten voor het gemeentehuis. ,,Daar hingen de Europese vlag en de Houtense vlag, ik vond het ongepast dat de Nederlandse vlag ontbrak.’’ Hij heeft zijn succes ‘enthousiast gedeeld binnen de partij’, vertelt hij. En ja, na Houten volgden Geldermalsen en Alblasserdam, ook op initiatief van de SGP. Het zou zelfs kunnen dat hij landelijke kopstukken heeft geïnspireerd. ,,Dat ik ze net dat zetje in de rug heb gegeven. Nou, ik hoop het.’’