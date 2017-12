Genderneutraal is irritantste woord van het jaar

In de jaarlijkse verkiezing van het Instituut voor de Nederlandse Taal kreeg het 43 procent van de stemmen. Andere woorden of uitdrukkingen die als ergerlijk worden ervaren zijn 'in je kracht staan' en 'papadag' (beide 14 procent), 'shinen' (11 procent) en 'soort van' (4 procent).

Het publiek vindt 'genderneutraal' vooral irritant omdat het een samenvoeging is van het Engels en Nederlands, terwijl het eigenlijk 'geslachtsneutraal' zou moeten zijn. De woorden werden ingestuurd via wegmetdatwoord.org. Zo'n 23.000 mensen brachten hun stem uit.

Me moeder

In eerdere jaren werden woorden als 'kids' en 'me' ('me moeder' in plaats van 'mijn moeder') als meest irritant bestempeld. Vorig jaar was 'diervriendelijk vlees' het minst geliefd onder taalvaardige Nederlanders. In Vlaanderen werd de uitdrukking 'Ik heb zoiets van' dit jaar met 28 procent van de stemmen uitgeroepen tot meest irritante woord van 2017, gevolgd door 'me-time' (22 procent) en 'dagdagelijks' (13 procent).

Kantoorkriebels

