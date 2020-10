Geniet nog maar even van het zachte weer, volgende week moet de regenjas aan

update Bossen maken zich op voor grote drukte: ‘Waar mensen coronare­gels niet naleven, wordt ingegrepen’

16 oktober Spitsuur dreigt in de bossen en op heides in de regio, komend weekeinde. De combinatie van herfstvakantie, prima weer, mooie herfstbossen en de nieuwe coronamaatregelen drijft mensen massaal de natuur in, verwachten natuurorganisaties. ,,Mensen moeten vooral hun gezond verstand gebruiken.’’