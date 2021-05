Genieten in de wittebroodsweken van de nieuwe tuin

FRANK IN QUARANTAINENet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 415. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Soms kun je zo intens tevreden zijn met wat je hebt gepresteerd. Vooral met de praktische dingen. Als het huis goed is schoongemaakt bijvoorbeeld. Of na een verbouwing van de tuin: alle rotzooi eruit, een perkje aangelegd, een paar honderd kilo grind gestort, planten, stekjes en zaadjes ingegraven, een beetje gras gezaaid. Zo in de eerste dagen na voltooiing van zo’n project zie je mij, maar ook mijn vrouw, geregeld even voor het raam staan kijken en denken: ‘Yep. Goed gedaan. Hoe kon het dat we daar niet eerder aan begonnen zijn.’ Dat weten we overigens donders goed; het heeft niet voor niks vier weekeinden van bloed, zweet en tranen gekost om op dit punt te komen. Maar we zijn er nu. Klaar. Genieten.

Zo stond ik gisteren weer, het zijn nog steeds de wittebroodsweken van de nieuwe tuin, samen met mijn vrouw naar het resultaat van al die noeste arbeid te kijken. Ik wees naar de twee vierkante meter gras die ik een paar dagen daarvoor had ingezaaid (grond losharken, laagje zand, graszaad erover, beetje biologische mest, dun extra laagje zand daar weer overheen, beetje aanstampen, strak waterschema tijdens de eerste dagen) en zei: ‘Over een paar dagen moet je wat kunnen zien.’

Mijn vrouw was merkbaar stil. Ik keek haar aan. ‘Eh’, zei ze toen. ‘Ik weet niet zeker of dat gaat gebeuren.’

‘Hoezo?’

Quote Niemand werd eigenlijk meer wijs uit alle commotie die daar heerste, maar wij hadden het helemaal niet zo slecht voor elkaar

Bleek dat de kleinste, die een vriendinnetje te spelen had, precies op die twee vierkante meter taartjes was gaan bakken. Handjes in de zwarte aarde, kasteel van gebouwd. ‘Ik heb ze verteld dat je precies daar wat gras had gezaaid’, zei mijn vrouw. ‘Dus ze hebben alles weer teruggeschept. Maar ik denk dat het niet meer opkomt.’

Dan komt het er op aan, hè. Wat voor dag is het, hoe hangt de vlag er psychisch bij, is er werkstress die gecombineerd met een beetje moeheid tot ernstige donderwolken kan cumuleren?

Niets van dat alles. Het was een mooie middag, in Den Haag waren ze in dag 50 van een hilarische formatiesoap terechtgekomen, er werd al weken gesoebat of AstraZeneca wel dan niet, onder of boven de 60 ingespoten mocht of moest worden. Niemand werd eigenlijk meer wijs uit alle commotie die daar heerste. Maar wij hadden het helemaal niet zo slecht voor elkaar. Een beetje graszaad. Het zou wat. Ik grinnikte. ‘We zullen het wel zien.’

