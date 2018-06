GenX kwam via afvalstromen in de lucht, grond en water terecht

Dividendbelasting LIVE: Premier Rutte overleeft motie van wantrouwen in dividendde­bat

21:43 Premier Mark Rutte moet zich vanavond tijdens het debat over de afschaffing van de omstreden dividendbelasting opnieuw verantwoorden voor een 'leugen'. Hij was wel degelijk op de hoogte van een deal tussen de Belastingdienst en een onderneming over de belasting. Vorige week ontkende de hij dat nog. De oppositie zal hem het vuur aan de schenen leggen. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.