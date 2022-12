Gepeste Janou durft niet meer naar school, moeder op de bres: ‘Wordt er wanhopig van’

Rechtszaak / update Jelle Brandt Corstius kan nog forse schade­claim tegemoet zien van Gijs van Dam

Publicist en programmamaker Jelle Brandt Corstius staat vandaag in Amsterdam voor de rechter vanwege de beschuldigingen die hij jaren geleden deed aan het adres van tv-producent Gijs van Dam. Laatstgenoemde is er niet bij, maar Van Dam zal in een civiele rechtszaak nog een ‘forse schadeclaim’ gaan eisen van Brandt Corstius.

11:53