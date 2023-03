Gerard Sanderink geschorst als topman bij Oranjewoud en Strukton

Sanderink komt al langer in het nieuws door privéconflicten die in het openbaar worden uitgevochten. Eerder moest hij daardoor al vertrekken als hoogste bestuurder van het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric, daartoe besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in november vorig jaar. De 74-jarige Sanderink zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen over het 2500 werknemers tellende bedrijf met belangrijke klanten als De Nederlandsche Bank en ASML.