Gerard Sanderink heeft niets meer te vertellen over zijn eigen bedrijf Centric

Voorzitter Aernout Vink van de Ondernemingskamer was er heel duidelijk over: Sanderinks eigenzinnige gedrag schaadt Centric. Hij is niet meer in staat om rationele beslissingen over het bedrijf te nemen: hij kan de zakelijke belangen niet meer scheiden van zijn privévete met zijn ex Brigitte van Egten. En volgens de Ondernemingskamer is het maatschappelijk belang van Centric te groot om het op die manier kapot te laten gaan.

Sanderink is dan ook onmiddellijk ontslagen als bestuurder. Het stemrecht van zijn aandelen wordt ook overgedragen aan iemand die door de OK wordt benoemd: hij houdt over slechts één aandeel zeggenschap.

Tjezus

Sanderink reageerde met een verontwaardigd ‘Tjezus!’ op de uitspraak, maar zei na afloop wel ‘Dankuwel’ tegen de rechters van de OK. Daarna maakte hij zich snel uit de voeten met zijn vriendin Rian van Rijbroek, die de zitting ook bijwoonde. Centric kwam in opspraak nadat Sanderink een relatie kreeg met deze zelfverklaarde cyberexpert, die beweert superhacker te zijn en voor geheime diensten te hebben gewerkt. Dat is echter aantoonbaar niet waar. Sanderink gelooft haar echter wel, en vecht sinds hij haar kent een juridische vete uit met zijn ex-vriendin. Daarin werd ook Centric betrokken.

De Ondernemingskamer nam het Sanderink met name kwalijk dat hij het bestuur van Centric had gedwongen een vordering op Van Egten te verzinnen, om daarmee te voorkomen dat hij haar dwangsommen moest betalen. Het leidde tot het zoveelste conflict met zijn topmensen, die afgelopen zomer dan ook de laan uit vlogen.

Rode cijfers

Het beeld dat de advocaat generaal tijdens de zitting van de onderneming schetste was ontluisterend. Het bedrijf schrijft rode cijfers, grote klanten zijn weggelopen, er is een uittocht van personeel, de banken willen Centric niet meer als klant, de accountant is opgestapt. De Ondernemingsraad is wanhopig en vroeg de OK, net als het OM, om Sanderink alle zeggenschap over het bedrijf te ontnemen.

Maar Sanderink zag het allemaal heel anders. Volgens hem is hij de enige die Centric kan redden. Dat het bedrijf richting de afgrond gaat is volgens hem niet zijn schuld: dat komt door zijn ex Brigitte van Egten, haar advocaat Paul Tjiam, het Openbaar Ministerie, maar vooral de media. En dan in het bijzonder de journalisten van dagblad Tubantia en het Financieele Dagblad. Die hebben de afgelopen jaren veel onthullende verhalen over de zaak-Sanderink geschreven en dat neemt de Twentse multimiljonair ze hoogst kwalijk: daardoor is alle onrust ontstaan, en alle verhalen zijn volgens hem van a tot z gelogen.

Dit is het ongelooflijke verhaal van miljonair Sanderink:

De grond in geschreven

Daarop deed zijn vriendin deed ook een duit in het zakje. Volgens Van Rijbroek heeft ze wel degelijk expertise op cybersecuritygebied. „Maar mijn achtergrond is dusdanig dat ik er niet over kan praten omdat ik niet de levens van andere mensen in gevaar kan brengen. Als ze mij niet de grond in hadden geschreven hadden we nu een cybersecuritydesk gehad. Dan hadden al die gehackte bedrijven ergens terecht gekund”, stelde ze. Rechter Vink onderbrak haar: hij vond haar verhaal niet relevant voor de zaak-Centric.

Volgens ceo Peter Mous van Centric, die vorige week door Sanderink werd ontslagen nadat duidelijk werd dat hij het verzoek van het OM ondersteunde, wachtten klanten en medewerkers met spanning op de uitspraak van de Ondernemingskamer. Als Sanderink had mogen aanblijven was dat volgens hem de genadeklap geweest voor het bedrijf. Mous gaf de nieuwe bestuurders, die door de OK worden aangewezen, ook nog mee dat klanten, waaronder veel overheidsinstanties, zich grote zorgen maken over wat er met het bedrijf gebeurt als Sanderink komt te overlijden. Het heeft er namelijk alle schijn van dat zijn vriendin Rian van Rijbroek dan zijn imperium erft. Daar wilde Sanderink niet op ingaan.

