Gerda en Bennie scheidden na 36 jaar huwelijk: vijf levenslessen

Steeds meer scheidin­gen in Zuid-Hol­land en Utrecht: zoveel steeg het in jouw gemeente

11 september In de provincies Zuid-Holland en Utrecht is het aantal scheidingen de afgelopen tien jaar gestegen. In Zuid-Holland ligt het aantal inwoners dat dit jaar na een huwelijk uit elkaar ging op 8,2 procent. Dat was in 2010 nog 7,6 procent. In de provincie Utrecht is het scheidingspercentage 7 procent. Tien jaar geleden lag dat nog op 6,3 procent.