Gerechtshof legt Jos Brech 16 jaar cel op voor ontvoering, misbruik en dood van Nicky Verstappen

update/videoHet gerechtshof in Den Bosch veroordeelt Jos Brech tot zestien jaar cel. Het hof acht bewezen dat Brech in 1998 de toen 11-jarige Nicky Verstappen heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Brech legt zich niet neer bij de veroordeling. Zijn advocaat Gerald Roethof liet na afloop weten in cassatie te gaan. De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist is verlopen.

De straf is hoger dan de 12,5 jaar die Brech eerder kreeg van de rechtbank in Maastricht. Voor de nabestaanden van Nicky Verstappen was de bijna anderhalf uur durende uitspraak zeer emotioneel. Brech werd aan het begin van de uitspraak vrijgesproken voor het juridisch zwaardere ‘gekwalificeerde doodslag’. Hij heeft, zegt het hof, Nicky dus niet doelbewust gedood om seksueel misbruik te verhullen.

Dat shockeerde de ouders en zus van Nicky zichtbaar. Maar uiteindelijk was er de opluchting toen het hof met het oordeel ‘doodslag’ kwam, gekoppeld aan ontvoering en ontucht. Daarna kwam Brech er dus met een nog zwaardere straf vanaf. ,,Nicky Verstappen is overleden door smoren, het drukken met de hand op de mond van Nicky, met als doel seksuele handelingen te verrichten. Daarbij heeft Nicky op enig moment het leven gelaten,” aldus het hof.

Onderkoeling, een geboren afwijking, een vechtpartij met vriendjes of stress sluit het hof uit als doodsoorzaak. Het hof zegt dat Brech ‘de aanmerkelijke kans heeft aanvaard’ dat Nicky kon komen te overlijden. ,,De verdachte wilde het gevolg, Nicky's dood, niet, maar hij wilde het risico daarop ook niet vermijden.” Het hof acht doodslag bewezen.

Geen gekwalificeerde doodslag

Het gerechtshof sprak Brech dus vrij van ‘gekwalificeerde doodslag’ en ‘seksueel binnendringen’ van Nicky Verstappen. Het is niet bewezen dat Brech Nicky om het leven bracht om het seksuele misbruik te verhullen.

Voor het binnendringen van Nicky vindt het hof de sporen op het lichaam te mager. Het gerechtshof oordeelt dat Jos Brech Nicky Verstappen wél doelbewust heeft uitgekleed om seksuele handelingen te verrichten. Ontucht wordt dus wel bewezen geacht. Dat de vele dna-sporen van Brech ook verspreid kunnen zijn door ‘onkundig bewaren van de kleding’ van Nicky, acht het hof niet geloofwaardig. Ook gelooft het hof niet dat Brech destijds verdrietig heeft zitten ‘snotteren’ en dat daardoor sporen zijn verspreid.

Het gerechtshof gaat ervan uit dat Brech Nicky van zijn vrijheid heeft beroofd, door hem tegen zijn wil in mee te nemen en vast te houden met het doel hem seksueel te misbruiken. Dat gebeurde in de nacht van 10 op 11 augustus 1998. Brech vergreep zich in de jaren tachtig al op een soortgelijke manier aan jonge jongens, waarbij hij een hand op hun mond hield. Het hof weegt ‘dat herkenbare patroon’ mee in de zaak Verstappen. Tot slot wordt Brech ook veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno.

Getuige leverde niet veel op

Zowel justitie als het gerechtshof drongen tijdens het proces meermaals aan bij Brech om meer te vertellen en vragen te beantwoorden. Lange tijd liet hij het bij een opgenomen videoverklaring. Opvallend was ook de rol van Bekir E., moordenaar van de 16-jarige Humeyra, die met Brech in de gevangenis zat en als getuige werd opgeroepen. Maar het gerechtshof vindt de verklaringen van Bekir (dat Brech tegen hem gezegd zou hebben dat hij het heeft gedaan) onvoldoende.

Brech heeft net als tijdens de rechtszaak het hele hoger beroep volgehouden niets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij zou Nicky, toen hij even ging plassen, ‘slechts’ hebben gevonden toen het jongetje al dood was en daarna hebben ‘gefatsoeneerd’. Vervolgens vertrok hij weer. Hij zou geen melding hebben gedaan omdat hij bang was als verdachte te worden aangemerkt vanwege het zedenverleden dat hij toen al had. Het gerechtshof noemt dat ‘onbegrijpelijk’.

Brech werd in 2018 opgepakt in Spanje na uitgebreid dna-onderzoek. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan Nederland. De 11-jarige Nicky verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden. Zijn dood was jarenlang een mysterie.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Jos Brech met naast hem advocaat Gerald Roethof. © ANP