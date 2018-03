Gereedschapdieven teisteren heel Nederland

Om goed in kaart te brengen welke bedrijfsauto's het vaakst de dupe zijn, roept Brölman alle gedupeerden op om zich bij hem te melden op het e-mailadres: gereedschaproof@gmail.com. ,,Mijn doel is om een database aan te leggen, om zo beter zicht te krijgen op de omvang en oorzaken van de massale diefstal.''



In de nacht van donderdag op vrijdag liep in Arnhem nog een gereedschappenrover tegen de lamp. Om drie minuten voor vier 's nachts liep die persoon met verschillende gereedschapskisten heen en weer. Een melder zette de politie op het spoor. Die betrapte de man op heterdaad en kon tientallen kilo's aan gereedschap en apparaten in beslag nemen. De Facebookoproepen om te achterhalen van wie de spullen zijn, zijn al zo'n 25.000 keer gedeeld.



Maar zelfs als het gereedschap terug wordt bezorgd, blijft het leed onder de gedupeerden volgens Brölman gigantisch. ,,Je krijgt alleen de dagwaarde van het gereedschap terug, terwijl je het wel nieuw moet kopen om het te vervangen.'' Klussers kunnen volgens Brölman hun apparaten ook helemaal niet missen. ,,Als je nieuwe tv wordt gestolen is dat ook erg, maar kun je de volgende dag wel aan het werk'', betoogt de Hagenaar. ,,Mijn gereedschap ligt nog steeds op het politiebureau voor onderzoek. Elke week dat dit langer duurt kost het mij 2.000 à 3.000 euro omzet. Hoe langer dat gereedschap weg blijft, hoe groter de schade wordt.''