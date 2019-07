Gerrit (79) maakte trucs voor de absolute goocheltop (en verklapt er één!)

Alle goochelaars van naam hebben er eentje. Ze kunnen simpelweg niet zonder. Een man met ‘gouden handjes’, die de techniek achter de meest ingewikkelde goocheltrucs en illusies tot in de vingertoppen beheerst. Gerrit ten Cate maakte er duizenden. Eenzaam en alleen maar zielsgelukkig met zijn draaibank en freesmachine, in een schuurtje achter zijn huis.



,,Dat verzinnen gaat automatisch. Ik bedenk nog steeds nieuwe trucs. Ik heb denk ik twee- tot drieduizend trucs bedacht en gemaakt. Kijk, dit zijn muntendoosjes. Daar kan 2 euro in en die kun je laten verdwijnen en laten verschijnen.’’



Muntjes die in smalle flesopeningen kunnen. Kandelaars die zweven. Papiergeld dat eigenlijk ook krantenpapier is. Illusionisten van naam en faam als Hans Kazàn, Victor Mids en Ger Copper kunnen eigenlijk niet zonder de technische kennis van Ten Cate. Voor hen is er slecht nieuws: de 79-jarige Doornspijker houdt er zoetjesaan mee op. Hij voelt de jaren tellen en wil ook niet meer zo ver reizen.