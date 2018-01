Gescheiden en op straat? In Haarlem bouwen ze aan een oplossing

Je hebt besloten te scheiden. Maar waar moet je heen? Bij vrienden op de bank? Voor duizenden euro's iets huren? Het vinden van tijdelijke woonruimte na een scheiding zorgt vaak voor veel extra stress in een toch al stressvolle periode. In Haarlem opent daarom dit jaar een scheidingshotel. Speciaal om mensen die nét in een scheiding liggen wat adempauze te geven.

Het idee voor het hotel, dat NexT gaat heten, komt van GroenLinks-raadslid Ziggy Klazes, die zelf ook een scheiding meemaakte. ,,Vlak na mijn eigen scheiding was ik een noodgedwongen 'bankslaper'. Een hypotheek was namelijk niet zomaar geregeld, en ook een huurhuis niet. Vrienden hebben mij gelukkig heel fijn en hartelijk opgevangen, maar een ideale situatie was het niet. Zeker niet voor de kinderen."

Volgens Klazes zijn het vooral de kinderen die de dupe worden van een dergelijke onrustige woonsituatie. ,,Er is al zo veel spanning in het gezin. Het scheidingshotel moet straks als plek dienen voor ouders en kinderen om alles weer op een rijtje te krijgen. Hoe moet het nu verder? Wat wordt de volgende stap? Een adempauze in een turbulente periode."

Het hotel - dat meer de uitstraling heeft van een luxe appartementencomplex - is alleen bedoeld als tijdelijk verblijf. Mannen en vrouwen kunnen er tijdens en na hun scheiding minimaal drie en maximaal 12 maanden verblijven. Er komen 18 scheidingsappartementen, die verschillen in prijs en grootte. Ook voor kinderen is er ruimte. Alle appartementen zijn gemeubileerd en hebben een eigen badkamer, keuken en toilet. De prijzen beginnen bij 550 euro per maand.

Bewijs

De appartementen worden ontwikkeld door een commerciële partij, maar de projectontwikkelaar, zelf vader van drie kinderen, wil met het kleinschalige project voornamelijk bijdragen aan een soepel verloop van een ingrijpende periode. ,,Als je net gaat scheiden kom je voor een hoop praktische problemen te staan. Met het faciliteren van tijdelijke, betaalbare huisvesting in Haarlem willen we een van deze problemen wegnemen", vertelt projectontwikkelaar Gren Molenkamp van HBB Groep.

Hoewel de eerste paal al de grond in is geslagen, is nog niet alles rondom het project uitgekristalliseerd. Bijvoorbeeld hoe er straks gecontroleerd gaat worden dat de mensen die zich aanmelden voor het huis, daadwerkelijk in een scheiding liggen. ,,We hebben onder meer diverse mediators en echtscheidingsadvocaten benaderd", vertelt Molenkamp. ,,Zij zouden cliënten die bij hen komen naar ons door kunnen verwijzen. Zo weten we dat ze serieus met hun scheiding bezig zijn."



Hoewel een samenwerking met mediators dus wordt overwogen, is het niet de bedoeling dat het scheidingshotel dienst gaat doen als behandelplek, benadrukt Klazes. ,,Het gaat hier echt om tijdelijke, betaalbare woonruimte."

Het scheidingshotel, dat voor zover bekend nog niet in deze specifieke vorm in Nederland bestaat, hoopt in het derde kwartaal van 2018 haar deuren te kunnen openen en is in eerste instantie bedoeld voor Haarlemmers.