Geslaagde operatie: Corendon 747 steekt snelweg over

Atilay Uslu, oprichter Corendon, was ervan onder de indruk: ,,Vannacht was in één woord: spectaculair. Je maakt het niet elke dag mee dat zo’n enorm Corendon toestel de A9 oversteekt. Het was ook het spannendste moment tot nu toe; via sloten en bruggen moest op de A9 zelf binnen een maximale tijdslimiet van 15 minuten de klus worden geklaard.”