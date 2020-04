Gesloten dierenpark in financiële nood biedt dieren ter adoptie aan: ‘Kameel kost 600 euro’

Kasteelpark Born in Limburg is een reddingsoperatie begonnen. Zonder acute financiële steun stevent het dierenpark, dat al sinds maart noodgedwongen gesloten is als gevolg van de coronacrisis, rechtstreeks af op een faillissement. Meest opvallende actie is de uitgifte van ‘adoptie-aandelen’ waarmee mensen een of meer dieren in het park - van kwartels tot kamelen - een jaar lang kunnen adopteren.

Het noodhulpproject is pas van start gegaan, maar lijkt nu al hard op weg een succes te worden, zo meldt dagblad De Limburger. Parkbeheerder Theo Meeks noemt de steun van particulieren ‘hartverwarmend en hoopgevend’.



De adoptieprijs is afhankelijk van de diersoort. „Waarbij we rekening houden met de mate waarin een dier (extra) voer en speciale verzorging nodig heeft”, legt Meeks uit. Zo betaalt een parksympathisant die bijvoorbeeld een steenuil wil adopteren 50 euro. Eekhoorns, varkens en roodwangschildpadden kosten de helft. Wie zich ontfermt over een lynx of steppe-arend betaalt 300 euro, een kameel kost het dubbele.

Lees ook PREMIUM Artis in coronatijd is ook voor dieren vreemd: ze zijn gewend aan bezoek Lees meer

Op de vraag welke dieren de ‘adoptie-hitlijst’ tot nog toe aanvoeren, hoeft de parkeerbeheerder niet lang na te denken. „De cavia’s, lynxen en penseelaapjes zijn erg populair. Vreemd genoeg scoren de papegaaien nog niet al te best, terwijl die doorgaans juist erg in de belangstelling staan. Maar de actie is pas net begonnen natuurlijk.” In ruil voor hun financiële steun kunnen adoptanten onder meer rekenen op een officieel certificaat. Donateurs die meer dan honderd euro schenken, krijgen bovendien een jaar gratis toegang tot het park.

Publiekstrekker