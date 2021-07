Gesprekken over beveiliging Peter R. de Vries verliepen ‘niet zo harmonieus’

Schouten sprak Peter R. de Vries voor het laatst enkele uren voor hij werd neergeschoten. ,,We hadden het over een zaak die we hadden gewonnen. Hij zei ‘ik ben heel trots op je'. Dat is bijzonder, want hij geeft niet vaak complimentjes.”



Sinds de beschieting ligt De Vries zwaargewond in het ziekenhuis. De Jong en Schouten hebben De Vries opgezocht in het ziekenhuis, maar kunnen niks zeggen over zijn huidige gezondheidstoestand. ,,Dat is iets dat je aan zijn familie zou moeten vragen. Ik doe daar geen mededelingen over", aldus de Jong.



Schouten bekende spraakberichten naar De Vries te sturen. ,,Als ik in het ziekenhuis ben, wil ik met hem praten. We praten al dertig jaar bijna elke dag. Dan vertel ik hem wat er vandaag is gebeurd. Ik kreeg bijvoorbeeld vanmorgen toen mijn werkdag begon een verzoek van Omroep Brabant om een radio-item te doen. Dan stuur ik naast een voice-berichtje dat radio-item op, want dat deed ik altijd om te vragen wat hij ervan vond. Hij zei dan altijd ‘prima', ‘uitstekend', 'goed’ en ‘je moet niet zo lang kletsen'. Dan zeg ik dat ik dat graag nu weer zou willen horen.”