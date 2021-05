Gestolen kunst terug dankzij nieuwe app van Interpol

De app ID-Art, die de Europese politieorganisatie Interpol vandaag heeft gelanceerd, maakt het een stuk eenvoudiger om de database van gestolen schilderijen te doorzoeken. Door simpelweg een foto van een schilderij te maken, kunnen kopers en verkopers van schilderijen direct checken of het kunstwerk als gestolen staat opgegeven.

Volgens Interpol maakt de app gebruik van de ‘nieuwste technologie’ om schilderijen te herkennen. De foto van het kunstwerk wordt direct vergeleken met de momenteel circa 52.000 gestolen kunstwerken die wereldwijd geregistreerd staan. Ook kan de app zoeken op titel, formaat en andere zoekcriteria.

‘App sloeg meteen aan’

De Nederlandse politieafdeling Kunst en Antiek Criminaliteit besloot de app ID-art tijdens de pilotfase afgelopen jaar te testen. ,,We hebben iemand in ons team die het aanbod van veilingen in de gaten houdt”, vertelt kunstrechercheur Richard Bronswijk aan deze site. ,,Die vermoedde dat twee schilderijen op een Amsterdamse veilingsite gestolen konden zijn. We besloten de proef op de som te nemen en zijn er naartoe gereden om een foto van de werken te maken. De app sloeg er meteen op aan.”

Het gaat om twee schilderijen van Verweij uit de 20ste eeuw: een landelijk tafereel en een zelfportret. Uit nader onderzoek bleek dat de schilderijen al in 2009 waren teruggevonden, maar nooit uit het Interpolregister waren verwijderd. Dat is nu rechtgezet. ,,We hebben de app meteen kunnen testen en die werkte perfect”, zegt Bronswijk. Ook in Italië zijn al twee gestolen beelden opgespoord dankzij de ID-Art-app.

Geen excuus meer

Interpol had al jaren wereldwijd de grootste database van gestolen kunst, maar die was erg lastig door te ploegen, vertelt Bronswijk. Met de nieuwe app hebben kopers en verkopers van kunst en antiek geen excuus meer om niet in de database te kijken. ,,Het is een kwestie van één foto maken en je hebt uitsluitsel. Ik verwacht echt dat veilinghuizen er massaal gebruik van gaan maken.”

Quote Van alleen al de afgelopen jaren bleken er tussen de dertig en veertig gestolen schilderij­en uit onze database via veilinghui­zen te zijn verkocht Richard Bronswijk

Ondanks dat gestolen kunst wordt geregistreerd, belanden de werken regelmatig op sites van veilinghuizen. ,,Tijdens de coronaperiode hebben we een test gedaan door onze Nederlandse database van gestolen kunst te vergelijken met de database van artprice.com. Dat is een site die het aanbod van heel veel veilinghuizen samenvoegt”, vertelt Bronswijk. ,,Van alleen al de afgelopen jaren bleken er tussen de dertig en veertig gestolen schilderijen uit onze database via veilinghuizen te zijn verkocht.”

Naast het rapporteren en terugvinden van gestolen kunst en antiek, is de ID-Art-app ook ontworpen om historische plaatsen te beschermen. Als een historische locatie vernield of geplunderd lijkt, kan dat ook via de app worden doorgegeven aan de politie.

