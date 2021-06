Getrouwde vader verdacht van verkrachten collega in snackbar, slachtoffer uit angst verhuisd

Podcast De uitglijder van Willem en de puinhopen van het CDA

21 juni Demissionair premier Mark Rutte moest het goedpraten: de koning die tegen alle coronaregels in een drukke Haagse straat bezocht in het kader van het EK voetbal. Alsof de premier niet al genoeg aan zijn hoofd had: de formatie zit in een impasse en bij het CDA likt men de wonden.