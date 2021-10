Getuige Bekir E. leende een boek over Nicky Verstappen, sprak hij Brech echt over de zaak?

LIVE TWITTERZe zouden kameraden zijn geweest in de gevangenis, nu staan Jos Brech en Bekir E. tegenover elkaar in het gerechtshof in Den Bosch. Volgens moordenaar E. liep Brech leeg over de verdwijning en dood van Nicky Verstappen, vandaag vertelt hij over hun gesprekken. Opmerkelijk: in de gevangenis zou E. een boek over de zaak hebben geleend.

Later vandaag komt E. in de rechtszaal aan het woord. Maar eerst wordt vanochtend nog een dna-deskundige gehoord, Ate Kloosterman. Hij wordt bevraagd over de gevonden dna sporen van Brech. Die werden vooral gevonden op de onderbroek van Nicky Verstappen, die het jongetje binnenstebuiten aan had toen hij dood werd aangetroffen in 1998. Het gaat er vooral over hoe zorgvuldig met gevonden materiaal is omgegaan, advocaat Gerald Roethof stelt daar vragen over.

Achter de schermen is ook Sander V., de moordenaar van Milly Boele al gehoord. Hij zat bij E. en Brech op de afdeling en heeft verteld over hun onderlinge relatie. Volgens E. waren Brech en hij goede vrienden. Als dat zo was, is het sinds zijn verklaring voorbij - E. is inmiddels ook overgeplaatst naar een andere gevangenis, Brech zit nog steeds in Vught.

Ontkent

Brech ontkent hardgrondig dat hij E. vertelde over de verdwijning en dood van Nicky Verstappen, wel erkent hij dat de twee contact hadden. Wat E. niet helpt is dat hij tijdens zijn eigen rechtszaak - hij bracht de 16-jarige Humeyra om - door deskundigen werd omschreven als onder meer ‘leugenachtig en manipulatief'. Nu blijkt uit woorden van de rechter dat E. in de gevangenis ook een boek over de zaak Verstappen leende, geschreven door Simon Vuyk. Dat maakt het mogelijk extra moeilijk te onderscheiden wat E. nu écht van Brech hoorde, als Brech al over de zaak heeft gesproken waarin hij zich tot nu toe altijd beriep op zijn zwijgrecht of vertelde onschuldig te zijn.

In de zaal zit ook weer de familie Verstappen, niet langer bijgestaan door de omgebrachte Peter R. de Vries, maar wel zijn zoon Royce. Maandag staat een eerste zitting in die zaak op het programma. Nicky Verstappen verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, uiteindelijk werd hij in de buurt dood aangetroffen. Pas vele jaren later kon een dna-match met Brech worden gemaakt.