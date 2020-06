Getuige: Thijs H. wilde iemand 'aan mes rijgen’

Brabantse topcrimi­neel (69) opnieuw opgepakt, groot politie­team valt beruchte schuur binnen

10:58 Topcrimineel Jan B., een van de vermeende wapenleveranciers van de Amsterdamse onderwereld, is vanochtend aangehouden op zijn terrein in het Brabantse Hulten. Tientallen agenten vielen zijn woning binnen en sloegen hem in de boeien. De 69-jarige autohandelaar kwam vorig jaar op vrije voeten nadat hij een jarenlange gevangenisstraf had uitgezeten voor wapenhandel. Justitie beschouwt hem als een van de wapenleveranciers van de mocro-maffia.