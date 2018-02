Getuige weigert mee te werken aan megaproces tegen Holleeder

Getuige Edgar van Lent weigert naar de rechtbank in Amsterdam te komen om te getuigen in het huidige megaproces tegen Willem Holleeder. De Nijmegenaar is door het Openbaar Ministerie opgeroepen om volgende maand in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp te verschijnen. Hij vertikt het.

,,Ik ga niet’’, stelt Van Lent. ,,Niet zolang politie en het Openbaar Ministerie de bedreigingen aan het adres van mij en mijn broer Pieter negeren.’’

Beide broers zeggen ernstig te worden bedreigd door een 62-jarige man uit Groesbeek, die in juli 2017 werd opgepakt met drugs en wapens. De man zit daarvoor momenteel in Blue Band-bajes in Arnhem een jaar celstraf uit. Hij zegt dat hij de drugs en wapens in opdracht van de Van Lents vervoerde en dat hij de broers als politie-informant bespiedde. Volgens de broers worden ze door de man bedreigd, maar zou de politie niets willen ondernemen.

De Nijmeegse broers Edgar en Pieter van Lent gelden als kroongetuigen in de liquidatiezaak John Mieremet. Deze Amsterdamse crimineel werd in 2005 in Thailand doodgeschoten. In opdracht van Holleeder, zo stelt justitie nu.

Belastende verklaringen

Edgar en Pieter van Lent die destijds in de drugshandel zaten, hebben belastende verklaringen afgelegd, die het OM nu tegen Holleeder wil gebruiken. In ruil voor hun verklaringen kregen de broers destijds forse strafvermindering.

In Nederland zijn opgeroepen getuigen verplicht om bij de rechter te verschijnen. Wie verstek laat gaan, loopt risico door de politie te worden opgehaald. ,,Dat zien we dan wel weer’’, aldus Edgar van Lent. Zijn broer Pieter is nog niet opgeroepen.

Zussen

De rechtbank heeft vanaf 19 februari tijd ingeruimd voor het verhoor van Sonja en Astrid, de zussen van Holleeder, en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog.

Sonja Holleeder bijt het spits af, aldus de rechtbank. Voor haar getuigenis heeft de rechtbank drie dagen uitgetrokken: 19, 20 en 23 februari. In maart is het vervolgens de beurt aan haar zus Astrid. Zij neemt 12, 16 en 23 maart plaats in het getuigenbankje. Op 29 maart en 6 april wil de rechtbank Sandra den Hartog ondervragen.

Kroongetuigen

Kroongetuigen Peter la S. en Fred R., die in liquidatieproces Passage verklaringen aflegden waarin ook Holleeder wordt belast, kunnen een oproeping voor eind juni en begin juli verwachten.