Getuigen die Brech zagen fietsen, worden opgeroepen voor nieuw verhoor

Dat heeft de rechtbank van Maastricht vanochtend besloten. Het voorarrest van de 57-jarige Limburger is ook verlengd. Bij de regiezitting in de zaak-Nicky Verstappen deed Brechs advocaat Gerald Roethof vorige week een reeks verzoeken. Zo wil hij bij de inhoudelijke behandeling van de zaak komend jaar tientallen mensen horen die mee zochten naar Nicky, ook vraagt hij om extra dna- en toxicologisch onderzoek.

De rechters honoreren slechts een deel van zijn wensen. Enkele deskundigen zullen gehoord worden, onder meer over het moment van overlijden van Nicky en of er sprake was van seksueel misbruik.

Maar de 55 mensen die betrokken waren bij de zoektocht, de vondst en het onderzoek naar het lichaam van Nicky hoeven niet te getuigen. Dat verzoek van Roethof is niet goed onderbouwd, stelt de rechtbank. Ook extra onderzoek naar drank-, drugs- of medicijngebruik komt er niet, en de mogelijkheid dat Nicky overleden is door een slangenbeet, zoals Roethof suggereerde, wordt evenmin nader bekeken.

Fietsen

Wel worden er enkele tot dusver onbekende dna-sporen nader onderzocht, ook worden twee vrouwen opnieuw gehoord over wat zij zagen in augustus 1998. Vorige week kwam het OM op de proppen met deze getuigenverklaring. De vrouwen menen dat Brech de man moet zijn die ze met een jongetje achterop de fiets hebben zien rijden. Melding daarover maakten zij al in oktober 1998, maar die informatie bereikte het onderzoeksteam niet. Advocaat Roethof heeft echter grote twijfels over de betrouwbaarheid van dit relaas: ,,Kan je iemand die je hebt zien fietsen dan twintig jaar later ineens herkennen? Ik kan kort zijn: volgens mij zijn deze verklaringen rijp voor de prullenbak.”

Ontkenning

Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp in Zuid-Limburg, een dag later werd hij dood gevonden. Jos Brech kwam vorig jaar in beeld als verdachte na groot dna-onderzoek. Het OM verdenkt hem van ontvoering, verkrachting en het doden van Nicky.



Brech ontkent, maar weigert vooralsnog te verklaren hoe het kan dat 27 van zijn dna-sporen -huid, speeksel, haar - gevonden zijn op de onderbroek en het lichaam van Nicky. ,,Het gaat om twee haren”, zei de rechter vanochtend. ,,En één deel van een haar. Ook zijn er drie huidschilfers gevonden en verder 21 biologische contactsporen, waaronder mogelijk speeksel.” Deze sporen wijzen volgens een dna-expert die in het strafdossier aan bod komt op ‘langdurig, intensief’ contact, en niet op ‘oppervlakkige of eenmalige’ aanraking, aldus de rechtbank. Mede daarom wordt het voorarrest van Brech verlengd. 10 februari is de volgende zitting in de zaak, waarschijnlijk in maart volgt de inhoudelijke behandeling.

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof wil verschillende getuigen horen, en wil ook nieuw dna-onderzoek. © ANP