Getuigen lijnrecht tegenover elkaar in liquidatiezaak Staatsliedenbuurt

Benaouf A. is van meet af aan getuige geweest. Hij was het eigenlijke doelwit van het extreme vuurwapengeweld, dat op 29 december 2012 aan twee jonge vrienden van A. het leven kostte. Het nu getuigende tweetal speelt pas sinds enkele dagen een rol in het proces, dat zich momenteel in de hoger-beroepsfase bevindt.



Volgens het duo heeft Benaouf A. in de gevangenis gezegd dat hij had gelogen dat hij Anouar B. had herkend in de Audi RS4 van de schutters die hem op 29 december 2012 in de Staatsliedenbuurt beschoten. ,,Waarom komt Mohamed H. daar nu mee, na 3,5 jaar, uit het niets?” zei A. vanmiddag in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol.



,,Of hij wordt bedreigd, of ze bieden hem geld aan. Ik zit al veertien maanden in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) en heb met niemand contact. Ik zou niet weten wat achter de schermen gebeurt.”