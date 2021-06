Gevaarlijk noodweer op komst? Binnenkort verstuurt KNMI een melding naar je mobiele telefoon

Valwind krijgt inwoners niet op de knieën: verbroede­ring en saamhorig­heid helpen Leersum weer overeind

9:46 In de dagen na de ramp richt Leersum zich weer op. Uit alle hoeken melden inwoners zich om bomen en takken af te voeren. De saamhorigheid is groot en dat is kenmerkend voor Leersum. Waar een klein dorp groot in kan zijn.