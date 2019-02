Gevaarlijke capriolen op afgesloten A29

Update Zoveelste plofkraak in Amsterdam: daders rijden juichend weg

8:12 Bij een plofkraak op een pinautomaat in een supermarkt in Amsterdam Nieuw-West is gisteravond een enorme ravage ontstaan. De plofkraak is gefilmd door omstanders. De daders steken juichend hun arm op als ze bij de supermarkt wegrijden.