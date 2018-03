Gevaarlijke fouten: 'Ziekenhuis gevangenis knoeit met medicatie'

In het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ), in de volksmond het gevangenisziekenhuis van Scheveningen, is de pil van meneer B. een begrip. Iedereen heeft hem al een keer geslikt, zeggen zowel (oud-)personeelsleden als gedetineerden. De pil van meneer B. past niet in het standaardzakje met medicijnen dat hij dagelijks krijgt. Door geknoei belandt hij regelmatig bij een ander in het pillenbakje.



Het lijkt een onschuldig voorbeeld, maar volgens diverse ingewijden is de medicijnverstrekking in het JCvSZ zo’n chaos dat er gevaarlijke fouten worden gemaakt. ,,Een medegedetineerde is 20 minuten bewusteloos geweest omdat hij verkeerde medicijnen kreeg toegediend”, zegt voormalig gedetineerde Myrthe. Ze zat 10 maanden gedetineerd in het JCvSZ en moest helse pijnen doorstaan. Ze heeft een tuchtklacht ingediend tegen de aanwezige artsen en verpleegkundigen.