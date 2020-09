Gevaarlijke stoffen nog altijd in rivier geloosd: vervuiling door te oude vergunningen

Ons ‘vlees’ graast op giftige grond: ‘Je neemt daarmee wel bewust een risico’

19 september Oude vuilstorten, gif in rivierbodems, verontreinigd slib in zandgaten en nu ook nog te veel dioxines in runderen. De eens zo vruchtbare uiterwaarden van de grote rivieren zijn veranderd in plekken vol viezigheid. Hoe slim is het dan om daar dieren te laten grazen? En die vervolgens ook nog op te eten?