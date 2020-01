Gevallen circusartiest Kristina reageert vanuit ziekenhuis: ‘Ik voel mijn benen niet’

Vorobeva bedankt de ambulancemedewerkers en de dokters in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam waar ze wordt behandeld. Haar collega's, die de afgelopen dagen zo veel mogelijk bij haar zijn gebleven is ze dankbaar. Ook is ze opgelucht dat haar collega Rustem in orde is, schrijft ze. ,,Hij is weer helemaal hersteld, zijn gebit is weer in orde’’, aldus Henk van der Meijden, de producent van het kerstcircus. Osmanov had geen botbreuken of inwendige bloedingen, maar liep wel een hersenschudding op.