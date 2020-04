Gevangenen willen helpen tijdens coronacrisis: ‘Wij kunnen iets voor de maatschappij betekenen’

De 32-jarige Willem B. is de opsteller van de brief. ,,Door alle maatregelen die er in het kader van het coronavirus zijn getroffen in gevangenissen is de spanning onder gedetineerden ook hier opgelopen. Er waren veel geruchten over verzet of over opstanden. Maar daar win je niks mee. We willen ons liever positief inzetten.” Hij kijkt dan ook met enige vrees naar de situatie in de gevangenis in Lelystad, waar afgelopen weekend een opstand plaatsvond. ,,Ik kan mij de frustraties goed voorstellen, maar voor het begrip richting de gedetineerden is het niet goed.”



Daniëlle Troost, de advocaat van B., stelt: ,,Juist in deze periode moet er ook aandacht zijn voor gedetineerden. Het is niet gek dat er onrust ontstaat in gevangenissen. Aan de ene kant omdat je je binnen moeilijk kunt houden aan de adviezen van het RIVM. Aan de andere kant ook omdat je daar binnen nu extra eenzaam bent. Het is mooi om te zien dat deze groep gedetineerden zich juist in deze angstige tijd inzet om iets voor de samenleving te betekenen. Ik hoop dat de minister hier oren naar heeft.”