Gevangenis houdt toch brieven tussen Mohammed B. en Ridouan Taghi tegen: ‘Codewoorden gebruikt’

Strafeis wild­west-over­val Broek in Waterland uitgesteld vanwege tijdroven­de vertalin­gen

De acht mannen die terechtstaan voor de overval op een waardetransport in Amsterdam die eindigde in de weilanden van Broek in Waterland horen pas dinsdag welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hen eist.

9 november