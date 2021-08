Gevecht over vermeend schilderijtje van Van Gogh nadert climax

Een schilderijtje dat is toegeschreven aan Vincent van Gogh komt na eindeloos getouwtrek binnenkort op de markt. Twee broers uit Someren kochten het in 1988, een voormalig makelaar en vastgoedhandelaar uit Asten maakt aanspraak op de opbrengst en is van plan het tafereeltje uit 1883 te laten veilen.

Boer met spade of Kastanjeboom, zoals het relatief onbekende werk te boek staat, werd in 1988 als investering gekocht door de broers Cor en Hans van Helmond. Bij het schilderij horen diverse documenten die erop wijzen dat het is gemaakt door de wereldberoemde schilder zelf, maar de essentiële erkenning door het Van Gogh Museum ontbreekt. Met een officiële erkenning van het museum kan het schilderijtje tonnen of zelfs miljoenen opleveren.

Makelaar Frits Staals uit Asten, die in 1988 geld uitleende voor de aanschaf, kan rekenen op de opbrengst door een schikking over het geld dat hij nog tegoed heeft. Zijn Geldropse advocaat Jan van Gastel heeft tien jaar geprocedeerd om de beschikking te krijgen over het schilderijtje. Zo was het schilderij een tijd kwijt en lag het ongeveer vijf jaar bij de Domeinen, dat in beslag genomen goederen bewaart, nadat de politie het tijdens onderzoek opduikelde.

Alle seinen op groen

Volgens de advocaat staan door een uitspraak die het gerechtshof in Den Bosch eind juli deed alle seinen op groen om het Van Gogh Museum een oordeel te laten vellen. Als het om een echte Van Gogh gaat, wil veilinghuis Sotheby’s het verkopen, zegt hij.

Over het schilderijtje ter grootte van een A4'tje bestaat welgeteld één openbare publicatie van deskundigen. De vooraanstaande experts Martha op de Coul en Annet Tellegen van het toenmalige Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) kregen het werkje in 1973 voor het eerst te zien. Meer dan twintig jaar later schreven ze een artikel met argumenten voor hun positieve oordeel.

Brieven

Allereerst heeft de studie een opvallend onverdachte herkomst. Achterop staat in handschrift dat het door Vincent van Gogh is geschonken aan de Haagse landmeter Antoine Furnée van wie uit brieven bekend is dat ze samen tekenden in de omgeving van Den Haag. In een notariële akte uit 1988 is tevens vastgelegd dat een ver familielid het erfstuk in 1977 heeft verkocht voor zijn tante.

,,Opmerkelijk is bovendien dat het gesigneerd is’’, aldus de inmiddels overleden auteurs. Vincent van Gogh signeerde zijn vroege schilderijen alleen als hij het verkoopbaar vond of wilde schenken.

De Brabantse Van Gogh-deskundige Ron Dirven is totaal niet enthousiast. Volgens hem hebben de RKD-experts zich destijds laten meeslepen en is er onder kenners geen discussie meer over geweest.