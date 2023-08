Gevlucht uit Oekraïne en nu terug voor vakantie: ‘Mijn man weet niet dat ik kom’

Reacties op Zomercarna­val: ‘Als dit reden is te stoppen kunnen we de maatschap­pij wel opdoeken’

‘Dit weekend werd het Zomercarnaval ontsiert door twee schietpartijen. Dat zijn er twee te veel en is afgrijselijk’ en ‘Ik heb zeer veel achting voor Pieter Omtzigt en waardeer zijn tomeloze inzet als Kamerlid hogelijk. Maar ook dat maakt je niet per definitie een goede partijleider, laat staan minister-president’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 1 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.