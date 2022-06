Gevluchte pedofielen Marthijn U. en Lesley L. opgepakt in Ecuador

De veroordeelde en sindsdien voortvluchtige pedoseksueel Marthijn U. uit Hengelo is donderdagavond opgepakt in Ecuador. Ook de voortvluchtige pedofiel Lesley L. werd opgepakt.

De 50-jarige Marthijn werd in maart veroordeeld tot een half jaar cel wegens het voorzetten van de verboden pedovereniging Martijn, een organisatie die zich bezighield met het normaliseren van seks tussen kinderen en volwassenen. Marthijn U. is nooit eerder veroordeeld geweest voor misbruik van kinderen, maar wordt daar in Ecuador nu wel van verdacht.

Misbruik

In Ecuador is diezelfde donderdag ook de bekende pedofiel Lesley L. gearresteerd. De gevluchte Lesley L. werd op 26 april in Rotterdam veroordeeld tot 10 weken cel voor het vervaardigen van kinderporno. L. werd nu gearresteerd in de badplaats Canoa, wegens vermoedelijk misbruik van drie jonge kinderen in zijn woning.

De twee arrestaties zijn een direct gevolg van de eerdere arrestatie van pedofiel Nelson M. in Mexico op 5 juni. De organisatie Free a Girl had belastende informatie over de drie mannen doorgespeeld aan haar Amerikaanse partner Operation Underground Railroad en de autoriteiten van Mexico en Ecuador. Dat leidde tot een groot onderzoek en deze arrestaties.

Gerechtigheid

Evelien Hölsken, oprichter Free a Girl: „Laat deze arrestaties een duidelijke boodschap zijn voor iedere pedoseksueel die zich schuldig maakt aan kindermisbruik. Ook al denk je het recht te kunnen ontlopen door je te verstoppen in dorpjes aan de andere van de wereld, gerechtigheid zal altijd zegevieren. Je blijft met je handen van kinderen af.”

Volgens Free a Girl verbleven verschillende kinderen regelmatig in het huis van U. en L.. In ruil voor snoep en geld zouden de kinderen seksuele diensten aan hen verlenen. Ook werden er feestjes georganiseerd met (naakte) kinderen aan het zwembad. Er zou volgens Free a Girl sprake zijn van misbruik van tientallen kinderen.

Inval woning

In 2020 viel de politie in Hengelo de toenmalige woning binnen van Marthijn U. Daar werd belastend materiaal gevonden, dat leidde tot zijn veroordeling. De Glanerbrugger Marcel Jeninga van de stichting Strijd tegen Misbruik is opgelucht over de arrestaties. Maar is er ‘tegelijk doodziek van dat justitie in Nederland nooit door pakt’. „Ik vind het idioot dat deze mensen de kans kregen naar het buitenland te verdwijnen.”

Jeninga voert een verbeten strijd om het online handboek voor pedofielen verboden te krijgen. Dat boek staat boordevol tips hoe kinderen gelokt kunnen worden en bewijzen van misbruik verdoezeld. „Één van die tips is het lokken met snoep en dergelijke. En nu zie je wat er gebeurt.”

Wat Jeninga betreft hoeven de mannen niet terug naar Nederland om hier hun straf uit te zitten. „Laat ze maar lekker daar. De straffen en de gevangenissen zijn daar minder prettig. Maar dat is mooi hun probleem.”

De advocaat van Marthijn U., Sidney Smeets, wil niet reageren op de arrestatie, omdat hij vanuit officiële bronnen nog niets heeft vernomen.

Volledig scherm In 2020 viel de politie in Hengelo de toenmalige woning in van Marthijn U. Daar werd belastend materiaal gevonden, dat leidde tot zijn veroordeling. Daarna vluchtte hij naar het buitenland. © Videostill