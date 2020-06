Gevolg van vaker thuiswerken: kwart miljoen minder verkeersboetes

Veel wegen waren afgelopen weken uitgestorven en dat is ook goed terug te zien in het aantal verkeersboetes. In de eerste vier maanden van 2020 ging bijna een kwart miljoen minder mensen op de bon in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Boetes voor mobiel bellen gingen wel fors omhoog.

Over de eerste vier maanden deelden agenten 2.481.352 boetes uit voor te hard rijden, het negeren van een rood verkeerslicht en bellen in de auto of op de fiets. Dat zijn er precies 247.881 minder dan in 2019. Volgens het ministerie van justitie is dat vooral te verklaren doordat vanaf half maart werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken.

Het aantal boetes door een trajectcontroles steeg wel, met zo’n 16 procent tot 614.520. Dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat de trajectcontrole op de A4 bij Leidschendam in 2019 niet in gebruik was wegens werkzaamheden en dit jaar wel weer hardrijders feilloos betrapte.

De coronacrisis viel precies samen met de verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur. Het was daardoor zo rustig op de weg, dat niet is vast te stellen wat precies het effect van die verlaging is geweest.

Wat wel opvalt in de cijfers is dat er veel meer bonnen zijn uitgeschreven aan mensen die met hun mobiel zaten te spelen achter het stuur en op de fiets. Agenten bekeurden maar liefst 32.641 keer meer dan vorig jaar. De teller kwam uit op 44.501, waarvan 11.280 prenten voor fietsers.