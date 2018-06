Gevreesde Belgische crimineel verdacht van overval Brink’s Best

De politie heeft een verdachte op het oog voor de geruchtmakende overval op een gelddepot van Brink's in 2013 in Best. De man zit vast in Luxemburg.

Ruim vijf jaar na de extreem gewelddadige overval op een depot van geldtransportbedrijf Brink’s in Best heeft de politie een van de verdachten in het vizier. De politie denkt dat de beruchte Belgische crimineel Dogan S. (46) betrokken is geweest en heeft hem officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Dogan S. uit Charleroi heeft in België en Luxemburg een reputatie opgebouwd als overvaller. Hij zit op dit moment in Luxemburg een celstraf van 22 jaar uit voor een nagenoeg identieke overval op het hoofdkwartier van beveiligingsbedrijf 4GS in Gasperich, twee weken na de overval in Best.

Explosieven

De geldopslag van het toenmalige Brink’s in Best werd op 20 maart 2013 overvallen. Meerdere gemaskerde en gewapende daders knipten een gat in het hek en forceerden de toegangsdeur met explosieven. Ze vertrokken met een tot dusver onbekende buit wisselgeld. Volgens niet eerder bekendgemaakte en betrouwbare informatie ging het om ruim 153.000 euro.

Op hun vlucht voor de politie werden de daders op de weg tussen Eersel en Bergeijk betrapt door surveillerende agenten. Toen de agenten hun auto wilde controleren werden ze onder vuur genomen met een (semi-)automatisch wapen.

Heftig vuurgevecht

Twee weken later was het raak in Gasperich (Luxemburg) waar zes zwaarbewapende mannen met hulp van explosieven het hoofdkantoor van 4GS wisten binnen te dringen. Ze vonden er niks maar op de weg naar buiten raakten ze in een heftig vuurgevecht met de politie. De overvallers vuurden tientallen kogels af op de agenten en ontsnapten.

Na een maandenlange klopjacht spoorde de Luxemburgse politie vier verdachten in België op. Onder hen Dogan S. die in eigen land al een lange veroordeling achter de rug had voor de gijzeling van een bankdirecteur en zijn gezin in 2004. Het slachtoffer werd in 2004 gedwongen om de kas van zijn bank in een dorp bij Charleroi te plunderen en af te staan. De buit was ruim 220.000 euro.

Strafzaak