‘Gewaarschuwde Kuipers kocht falend softwaresysteem bij bedrijf van eigen medewerkers’

In november 2020 gaf Kuipers toestemming voor de aankoop van een systeem dat bijna realtime de beddencapaciteit inzichtelijk moet maken. Ruim een jaar na aanschaf geeft het systeem, waar in totaal al 1,2 miljoen euro aan is uitgegeven, voor een meerderheid van ziekenhuizen nog steeds geen bruikbare data door.



In de beginperiode van de coronapandemie zocht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), waarvan Kuipers ook voorzitter was, naar manieren om Covidpatiënten zo goed mogelijk te spreiden. Daarvoor was inzicht in de beddencapaciteit van de ziekenhuizen cruciaal. Het LCPS wenste een beter en geautomatiseerd systeem.