Gewapende overval door meerdere daders op distributiecentrum Bol.com in Waalwijk

Het complex in Waalwijk is hét grote centrale distributiecentrum van Bol.com, dat daarnaast nog wel samenwerkt met andere distributiecentra, maar alleen deze in eigen beheer heeft. Het bedrijf heeft 23 miljoen artikelen in de aanbieding. Een groot deel daarvan vindt via Waalwijk de weg naar de klant.



Een woordvoerder van Bol.com laat weten dat zij nog geen idee heeft waar de overvallers op uit waren of wat er is meegenomen. Het distributiecentrum haalde de afgelopen jaren enkele keren het nieuws vanwege de enorme omvang en forse uitbreiding van het complex.