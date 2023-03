Gewelddadige relatie heeft niets met liefde te maken

Opnieuw spektakel­mu­si­cal in Limburg, met muziek van Rowwen Hèze

Na Dagboek van een Herdershond in Maastricht vorig jaar, krijgt ook Noord-Limburg een eigen spektakelmusical. Komende zomer wordt in Tegelen Het was zondag in het Zuiden opgevoerd, over de overstromingen in Limburg in de jaren 90. De muziek is van de Limburgse band Rowwen Hèze, hoofdrollen zijn weggelegd voor Renée van Wegberg, Suzan Seegers en Victor Lammertijn.