Gewonde bij vechtpartij met stokken in azc in Oisterwijk, recherche doet onderzoek

Seksisme in de politiek anno nu: ‘Het stikt van de ongeschre­ven codes voor vrouwen’

13 maart Dat er deze verkiezingen meer vrouwen dan ooit op de stemlijsten staan, is een goed teken. Maar dat betekent niet dat er geen sprake meer is van seksisme in Haagse kringen, zegt politicoloog en schrijver Julia Wouters. ,,Het is een systeem waarvan we allemaal deel uitmaken. Ik denk ook weleens: met zulke benen trek je toch geen rokje aan?’’