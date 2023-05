Gewonde en twee vermisten door ongeval met bootje op de Maas in Limburg

De hulpdiensten kwamen rond 02.30 uur in actie nadat er een melding was binnengekomen over een ongeluk met een bootje waarbij geen andere vaartuigen waren betrokken. Ter hoogte van de Mergeldijk werden twee personen aangetroffen, van wie een gewond was en medische hulp heeft gekregen. Een van hen bevond zich op de walkant, de ander lag in het water, zegt een politiewoordvoerster. De boot waarin ze hadden gezeten was niet aanwezig.