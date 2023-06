Gewonde veteraan Ymo voelt zich bestolen door Belastingdienst, deel smartengeld onterecht ‘ingepikt’

Ruperti, Van der Biezen en Van Berge Henegouwen zijn de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi

Het volledige advocatenteam van Ridouan Taghi is bekend. Michael Ruperti, die eerder al in deze krant liet weten het initiatief te nemen, gaat de hoofdverdachte in het Marengo-proces verdedigen met Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen.