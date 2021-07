Gewoon mooi kleurrijk of omdat je er high van kunt worden: hortensiaroof gebeurt aan de lopende band

Eén dag lag er geen enkele coronapa­tiënt in het Antonius, nu is speciale co­vid-afdeling alweer open

20 juli Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen is in een week tijd verdubbeld. De meeste liggen in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar inmiddels alweer een aparte covid-afdeling is geopend. „We zijn bezorgd over de oplopende cijfers.”