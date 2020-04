Gewoon weer de straat op: 'Solidariteit tussen zwak en gezond staat onder druk'

VIDEO Koning: ‘Hou vol, ook na deze Koningsdag’

12:00 Koning Willem-Alexander hoopt dat deze eerste Koningsdag-thuis een onvergetelijke dag wordt, maar drukt Nederland op het hart om de coronamaatregelen vol te houden. Dat zei de jarige koning (53) maandagochtend in een korte toespraak op televisie. De koning viert de feestelijkheden dit jaar in verband met het virus thuis, in Huis ten Bosch, met zijn gezin. ,,Geniet ervan, houd afstand en blijf gezond.”