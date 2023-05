Gezin spoorloos na inval politie en jeugdbescherming, familie leefde in afzondering

Met video Reacties op in elkaar geslagen Maud: ‘Schouders recht en kin omhoog, iedereen mag er zijn’

‘Dat zo’n mooi meiske in elkaar geslagen wordt, laat alle gepeste kinderen zien dat het iedereen kan overkomen’ en ‘Ik lees al jaren graag de columns van Sjoerd Mossou, maar deze slaat echt alles. Wat een brede kijk heeft hij, nooit een onvertogen woord, wat een verademing in de huidige tijd van elkaar afbranden’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 19 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.