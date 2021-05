Gezin staat doodsangsten uit tijdens gewapende roofoverval: ‘Ons kind werd geketend op zijn kamer’

President Rekenkamer kritisch op overheid: ‘Zowat laatste land dat het op deze manier doet’

21 mei Ons zelfbeeld dat Nederland goed is georganiseerd klopt niet, zegt president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer. In de roep om meer handen aan het bed en blauw op straat hebben boekhouders en inkopers te vaak het nakijken. En dat wreekt zich. ,,In de politiek wordt iets pas sexy als het fout gaat.”