Gezin stapt uit auto en wordt beslopen door jachtluipaarden in Beekse Bergen

Libéma is de eigenaar van het Safaripark Beekse Bergen en reageert geschokt over het voorval. Tegen Omroep Brabant zegt een woordvoerder: ,,Uitstappen mag nergens in het park. Over de risico's daarvan informeren we in meerdere talen in het park." Of er maatregelen worden genomen door de eigenaar is nog onbekend.