Gezin Willebrord in angst na 'vergisaanslag’ op auto

,,Het lijkt een dreiging of waarschuwing door criminelen. Maar de daders hebben zich vergist. Wij zijn een doodgewoon gezin, hebben met niemand ruzie en geen vijanden, privé niet en op het werk niet”, zegt moeder Marsha met trillende stem (32).



De familie heeft de politie om bescherming gevraagd. ,,We zijn doodsbang dat de daders terugkomen.” De politie neemt de zaak 'zeer serieus’. Ze onderzoekt ‘of sprake is van een aanslag, waarschuwing of iets anders’. ,,We houden op dit moment nog overal rekening mee”, stelt woordvoerder Alwin Don.



Over mogelijke bescherming voor het gezin zwijgt de woordvoerder. ,,Als er aanleiding is voor maatregelen dan nemen we die”, is zijn standaardantwoord.