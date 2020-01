Gezinsdoding in Duiven gevolg van familiedrama

Coronavirus Mondkapjes van ondernemer Erik niet aan te slepen: ‘Ook Nederlan­ders slaan in’

16:06 Het coronavirus houdt de gemoederen wereldwijd flink bezig. Het virus, dat is uitgebroken op een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan, heeft inmiddels aan 81 mensen in China het leven gekost. Zorgen over de verspreiding van het virus nemen toe en dat merken verkopers van mondkapjes. Groothandels kunnen de stijgende vraag naar de maskers amper bijbenen.