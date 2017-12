Gezinsdrama: vader springt met zoontje (4) voor trein in Haarle

Plaats­naam­bor­den Veen vervangen door 'Vrije Staat', zoveelste autobrand

10:29 Onbekenden hebben het Brabantse dorpje Veen zaterdagavond onafhankelijk verklaard. Is het een grap of heeft dit te maken met de onrust die in het dorp heerst? Diezelfde avond ging er weer een auto in vlammen op.