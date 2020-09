'Gezinshereniging vluchteling gehinderd door gesloten ambassades'

Als de IND gezinshereniging heeft goedgekeurd, moeten de gezinsleden van de vluchteling in het buitenland een visum ophalen bij een Nederlandse ambassade om naar Nederland te kunnen reizen. Maar meestal is er in het land van herkomst geen Nederlandse ambassade en moeten ze naar andere landen reizen. Zo reizen veel Syriërs bijvoorbeeld naar de ambassade in Beiroet (Libanon) om hun visum te halen.

Momenteel echter is een aantal ambassades, zoals die in Cairo (Egypte) en Amman (Jordanië) gesloten wegens corona. De ambassade in Beiroet is voor langere tijd gesloten wegens de zware explosie daar in augustus. Andere ambassades zijn beperkt geopend, maar richten zich vooral op Nederlanders of expats die naar Nederland willen reizen, zegt VluchtelingenWerk Nederland.

Stress door lange wachten

Door de situatie, aldus de vluchtelingenorganisatie, zitten vluchtelingen vast in (onveilige) gebieden en verkeren ze in grote onzekerheid en is onduidelijk wat ze kunnen doen. ,,Gezinnen zijn vaak jaren van elkaar gescheiden door de lange wachttijden van de asielprocedure en gezinshereniging. Het lange wachten veroorzaakt veel stress bij vluchtelingen die zich zorgen maken om de veiligheid van hun dierbaren. Het is dan extra schrijnend als de gezinshereniging eindelijk is goedgekeurd en gezinnen nóg langer moeten wachten tot de ambassades weer openen.’’'

Aanvragen voor het afhalen van visums op alternatieve locaties wijst het IND volgens VluchtelingenWerk af. De organisatie vindt dat er een oplossing moet komen.